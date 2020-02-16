На острове Уоллопс в штате Вирджиния НАСА успешно запустило ракету-носитель Антарес с украинскими деталями, которая доставит груз на МКС.

Как сообщает посольство Украины в США в Facebook, главным разработчиком ракеты является американская корпорация Northrop Grumman, а основная конструкция первой ступени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена ​​на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний.

Ракета-носитель создана для доставки модуля "Сигнус", который должен доставить груз к Международной космической станции.

Американские СМИ вели видео-трансляцию запуска.

Фото: facebook.com/NASA

Ранее NASA отменило запуск ракеты-носителя с грузом для МКС за две минуты до старта.

Также мы писали, как NASA перенесло запуск ракеты-носителя с грузом для МКС вначале на День всех влюбленных. И четвертый раз запуск ракеты был перенесен из-за погоды - на 15 февраля.