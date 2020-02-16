В Украине в 2023 году может заработать страховая медицина, которая покроет часть услуг, не гарантируемых государством. Необходимым условием для нововведения станет вывод зарплат украинцев из тени.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что для запуска страховой медицины необходим вывод зарплат украинцев из тени.

"Мы сделаем все для того, чтобы тот процент "черной" зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы полагаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то через год-два – где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", – подчеркнул он.

При этом Радуцкий говорит о модели "страховки", которая покроет только часть медицинских услуг. "Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это "юниверсал каверидж" ("универсальное покрытие" затрат пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг, - Ред). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы не можем ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", – отметил Радуцкий.

"Страна" писала, как поменяют украинскую медицину в этом году.