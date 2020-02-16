В Русской православной церкви женщин, согласившихся на гражданский брак, подвергли критике. Их сравнили с "бесплатными проститутками", к которым соответствующее отношение мужчин. А мужчин ранее призвали перестать рукоблудить и жениться.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова , женщины сами не понимают, что такое брак. "Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все, а так тебя никто за жену не считает", - сказал Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO".

Представитель церкви отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин только потому, что мужчины не считают сожительство гражданским браком. Для них - это временная утеха.

"Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - считает священнослужитель.

Дмитрий Смирнов знаменит своими неоднозначными высказываниями.

Как сообщала "Страна", в РПЦ хотят отказаться от практики освящения оружия массового поражения.

Напомним, иерусалимский Патриарх Феофил поддержал РПЦ в "украинском вопросе".