Россия не сможет самостоятельно достроить "Северный поток - 2" из-за отсутствия технологий. Предстоит "долгая задержка" строительства из-за американских санкций, несмотря на уверения президента РФ Владимира Путина достроить газопровод за несколько месяцев.

Об этом сообщил министр энергетики США Дэн Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, пишет DW.

"Они не смогут", - прокомментировал Бруйетт, отвечая на вопрос. Министр энергетики США также опроверг информацию, что американские санкции вызовут короткую задержку строительства.

"Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", - отметил он. Таким образом министр подчеркнул, что не доверяет заявлениям о том, что строительство почти завершено.

Ранее глава компании "Газпром" Алексей Миллер дал оценку возможностям России достроить "Северный поток-2" без западных технологий. А глава пресс-службы компании Сергей Куприянов в интервью агентству РБК прокомментировал заявление американского министра словами: "Никогда не говори никогда".

Как сообщала "Страна", в Германии ждут окончания прокладки газопровода "Северный поток-2" не позже марта 2021 года.