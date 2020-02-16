Синоптики прогнозируют наступление рекордно теплой весны уже с первых дней марта, несмотря на прогноз некоторых погодных экспертов о реванше зимы с морозами и небывалыми снегопадами.

Первые недели марта достигнут показателей в +14 градусов. Об этом рассказала начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич, пишет "Украинская правда".

По наблюдениям метеорологов за последние 130 лет, после необычно теплых зим весна в Украине начинается с температуры, значительно выше климатической нормы. По словам Донич, марты были теплые, значительно выше климатической нормы.

В Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в таких годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также нынешняя зима 2019-2020 гг. Средняя температура воздуха в марте составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса (вместо мартовской нормы в 0,8 градуса тепла).

В Киеве теплые зимы за всю историю наблюдений были: в 1989-1990 гг., март после этого показал тепло в +6,9 С (самый теплый с 1881 года в столице); 2006-2007 гг., март - 6,3 С (третий по теплу в рейтинге); 1988-1989 гг., март - 5,2 С (шестой в рейтинге самых теплых). Климатическая норма для марта в Киеве 0,7 С.

Донич добавила, что нынешняя зима может стать в столице самой теплой за всю историю наблюдений. А метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, и это действительно аномально. Согласно синоптикам Gismeteo, в первых числах марта в Украине установится солнечная малооблачная погода с показателями +11... +14 градусов. Ночью температура будет также плюсовой.

Gismeteo погода в Киеве на месяц. Фото: gismeteo.ua

Как сообщала "Страна", 6 февраля из-за непогоды в Херсоне закрыли аэропорт, 134 населенных пункта остались обесточены.

Зато пока в Европе бушует здоровенный циклоняра, синоптик рекомендовала украинцам насладиться прогулками.