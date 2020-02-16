Спасатели предупреждают о желтом уровне опасности. Утром в воскресенье Киев накроет туман
В столице на протяжении ночи и утром 16 февраля будет туман с минимальной видимостю. Водителям советуют придерживаться стандартных мер безопасности на дороге при такой погоде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Ночью и утром 16 февраля в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра
Метеорологи предупреждают украинских водителей о том, что в такую погоду необходимо придерживаться определенных мер безопасности, таких как: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.
Напомним, что в конце января этог года самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Киев, не стал приземляться в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за сильного тумана.
Также мы писали, что в воскресенье, 16 февраля, в Украине ожидается комфортная погода для прогулок.