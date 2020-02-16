В столице на протяжении ночи и утром 16 февраля будет туман с минимальной видимостю. Водителям советуют придерживаться стандартных мер безопасности на дороге при такой погоде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью и утром 16 февраля в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра

Метеорологи предупреждают украинских водителей о том, что в такую погоду необходимо придерживаться определенных мер безопасности, таких как: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что в конце января этог года самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Киев, не стал приземляться в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за сильного тумана.

Также мы писали, что в воскресенье, 16 февраля, в Украине ожидается комфортная погода для прогулок.