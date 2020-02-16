Украина ведет переговоры об организации нового масштабного обмена с Россией, в рамках которого планируется вернуть на родину 200 украинских граждан.

"Мы сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, передает "Европейская правда".

Зеленский указал на то, что после последней встречи "нормандской четверки" в Париже, количество жертв со стороны Украины снизилось, однако снова выросло в начале 2020 года.

"Было очень больно. И что ты делаешь, ты начинаешь продолжать диалог, я не думал о дипломатии, мы просто звоним всем коллегам, всем представителям, лидерам нормандской четверки, проговариваем, давайте успокоимся. Уменьшаются выстрелы. Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал украинский президент.

Напомним, что ранее Зеленский уже заявлял, что на данный момент ведется работа по возвращению украинских граждан, удерживаемых на территориях "ЛДНР" и в Российской Федерации.

Ранее "Страна" разбирала последнее выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, во время которого он говорил о восстановлении мира на Донбассе.