Работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин, чтобы предотвратить угрозу вспышки коронавируса из Уханя.

Ою этом сообщили на заседании временной эпидемиологической комиссии, информирует Житомирская ОГА.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за рубеж, около 40 работников из КНР работало на объекте", - говорится в сообщении.

По информации Управления ГМС в Житомирской области, 13 февраля прибыл один сотрудник, которого осмотрели медики. Руководство компании, строящей дорогу, приняло решение – изолировать его на 14 дней.

Также будут изолировать остальных сотрудников, которые приедут из Китая. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Китая будут казнить граждан страны за сокрытие симптомов коронавируса, а также о том, что на карантин после коронавируса из Китая в Украину прилетят 14 аргентинцев.