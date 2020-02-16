При обсуждении идеи совместного патрулирования представителей ОБСЕ, "ДНР" и "ЛНР" на оккупированной территории Донбасса украинская сторона намерена ориентироваться на опыт Хорватии.

"Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии - как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", - сказал глава МИД Вадим Пристайко в Мюнхене, передает Укринформ.

Пристайко отметил, что идея совместного патрулирования не нова и обсуждалась с самого начала Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе. Пока что неизвестно, на каких основаниях к патрулированию допустят представителей так называемых "народных республик".

Также Пристайко немного рассказал о секторном формате разведения вооруженных сил на Донбассе. "Разведение должно помочь психологически уменьшить количество обстрелов... Есть идея, что если люди не видят друг друга в прицел, они со временем теряют агрессивность. Хотя это спорно... Это один из методов развести постепенно. Но мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга", - заявил глава МИД.

Напомним, что президент Украины вместе с делегацией принял участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности, на которой рассказал, что планирует закончить войну на Донбассе за пять лет.

Также "Страна" сообщала, что у Зеленского описали способ разведения войск, который предложит нормандской четверке.