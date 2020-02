15 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020. В финал, который состоится 22 февраля, прошли 3 участника из 8: Дэвид Аксельрод, TVORCHI, KHAYAT.

При этом максимальные 8 баллов и по мнению судей, и по мнению зрителей, получил дуэт TVORCHI из Тернополя. Они представили композицию "Bonfire", посвященную экологическим проблемам.

Дуэт состоит из Андрея Гуцуляка (сануд-продюсер) и Джеффри Кенни (вокал). Они исполняют песни на украинском и английском языках.

Джеффри приехал из Нигерии на учебу. С основателем группы они познакомились случайно. Андрей подошел к нему на улице, чтобы пообщаться и подтянуть свой уровень английского. Выяснилось, что у них много общего, например, их семьи относились к их увлечению музыкой, как к чему-то несерьезному.

Джеффри уже освоился в Украине и рассказал, что в Тернополе его научить пить "на коня". "When you want to leave the party, you need to make a shot of vodka" - рассказ он в одном из интервью.

TVORCHI. Фото: СТБ

За два года TVORCHI выпустили два альбома - The Parts и Disco Lights. Участвовали в фестивалях "Файне місто" (Тернопіль), Atlas Weekend (Киев), Ukrainian Song Project (Львов). У них появилась фан-база в Польше.

Их песня "Believe", клип на которую сняли за 100 долларов набрала уже 949 тысяч просмотров на канале youtube, и заняла 9 место в чартах Google Play в Украине.

На Нацотборе судьям понравилась песня, но у них были некоторые замечания.

"В этой песне есть свежесть, и в Европе эту песню еще больше оценят. Если пройдете в финал - советую додумать номер, это большая сцена" - сказал Виталий Дроздов.

"Была нестабильность в вокале, но какая песня! Очень крутой sound" - прокомментировала Тина Кароль.

"Работает трек, ребята стараются. Все равно для меня это какой-то хороший клуб и мне даже захотелось что-то заказать. Это один из самых удачных треков Нацотбора, не напрягает, не думаешь, когда оно закончится" - высказал свое мнение Андрей Данилко.

В финале 22 февраля встретятся: JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть, Дэвид Аксельрод, TVORCHI, KHAYAT.