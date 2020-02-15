Граждане Китая, которые скрывают свои симптомы коронавируса COVID-19, будет караться тюремным заключением или смертной казнью. Преступлением будет считаться и сокрытие истории путешествий.

Такое постановление вынес суд КНР, сообщает dpa.

Так, в субботу, 15 февраля, орган судебной власти постановил, что если из-за болезни кого-либо из граждан вирус распространится дальше и спровоцирует другие заражения, то человека могут обвинить в угрозе общественной безопасности. За такое преступление власти применят к человеку наказание в виде лишения свободы на 10 лет, пожизненного заключения или смертной казни.

Также сообщается, что китайская Национальная комиссия по здравоохранению запретила людям с кашлем, лихорадкой или другими симптомами болезни путешествовать автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Китайские власти для предотвращения распространения заболевания приказали всем людям, которые приезжают в Пекин из регионов КНР, пройти 14-дневный карантин.

Напомним, что во Франции умер китайский турист, у которого был зарегистрирован новый штамм коронавируса. Это первая жертва болезни за пределами Азии.

Раньше мы писали о том, что вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года.