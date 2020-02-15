На турецком комедийном шоу в Берлине прогремели выстрелы. Есть убитый и раненые
Вечером в День святого Валентина у концертно-спортивного зала "Темподром", что в берлинском районе Кройцберг, прогремели выстрелы - неизвестные открыли огонь, застрелив 42-летнего мужчину. Об этом сообщает местный портал Local.
Во время съемок популярного турецкого комедийного шоу Güldür Güldür раздались выстрелы - один мужчина был убит, еще трое ранены.
Sevgi her şeyin üstesinden gelir. #GüldürGüldürShow pic.twitter.com/6XXONsjbQK— Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) February 14, 2020
По иронии судьбы шоу проходило под девизом "День Святого Валентина, где ничто не может пойти не так". Güldür Güldür идет на турецком языке. Шоу популярно у местных мигрантов из Турции. На сайте "Темподрома" его называют "телевизионной классикой".
Стрелок или стрелки убежали с места преступления прямо через заднюю часть сцены и скрылись. Посетители шоу, которое снималось в зале на 3 500 человек, были эвакуированы.
Первое сообщение о стрельбе полиции Берлина
По предварительным данным, стрелявших было несколько, они скрылись с места преступления.
В общей сложности 200 офицеров были выведены на месте преступления. Люди, купившие билеты на шоу турецкое комедийное шоу Güldür Güldür, покинули зал через задние и боковые двери в целях безопасности.
Ведется расследование, но в субботу утром пресс-секретарь полиции заявил, что "нет никакой дополнительной информации" об этом инциденте.
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