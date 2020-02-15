Вечером в День святого Валентина у концертно-спортивного зала "Темподром", что в берлинском районе Кройцберг, прогремели выстрелы - неизвестные открыли огонь, застрелив 42-летнего мужчину. Об этом сообщает местный портал Local.

Во время съемок популярного турецкого комедийного шоу Güldür Güldür раздались выстрелы - один мужчина был убит, еще трое ранены.

По иронии судьбы шоу проходило под девизом "День Святого Валентина, где ничто не может пойти не так". Güldür Güldür идет на турецком языке. Шоу популярно у местных мигрантов из Турции. На сайте "Темподрома" его называют "телевизионной классикой".

Стрелок или стрелки убежали с места преступления прямо через заднюю часть сцены и скрылись. Посетители шоу, которое снималось в зале на 3 500 человек, были эвакуированы.

Первое сообщение о стрельбе полиции Берлина

По предварительным данным, стрелявших было несколько, они скрылись с места преступления.

В общей сложности 200 офицеров были выведены на месте преступления. Люди, купившие билеты на шоу турецкое комедийное шоу Güldür Güldür, покинули зал через задние и боковые двери в целях безопасности.

Ведется расследование, но в субботу утром пресс-секретарь полиции заявил, что "нет никакой дополнительной информации" об этом инциденте.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве спецназ стрелял по колесам авто, чтобы остановить вооруженного водителя, а также о том, что в полиции озвучили две версии стрельбы в Мукачево.