15 февраля прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. После него стали известны все шесть участников, которые встретятся в финале 22 февраля.
Сегодня из 8 музыкантов отобрали трех - Дэвид Аксельрод, TVORCHI, KHAYAT. В первом полуфинале прошли JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть.
Также сегодня провели жеребьевку, чтобы выяснить, в каком порядке претенденты на Евровидение будут выступать в финале.
1 Марина Круть
2 JERRY HEIL
3 Go-A
4 Дэвид Аксельрод
5 KHAYAT
6 TVORCHI
Марина Круть для Евровидения выбрала песню "99"
У JERRY HEIL песня "Веган"
У Go-A - композиция
Дэвид Аксельрод написал песню "HORIZON".
KHAYAT в полуфинале выступил с песней "CALL FOR LOVE "
TVORCHI подготовили трек "Bonfire".
Напомним, что ранее "Страна" вела онлайн первого полуфинала.
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И что известно о всех 16 участниках Нацотбора в этом году.