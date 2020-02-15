15 февраля прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. После него стали известны все шесть участников, которые встретятся в финале 22 февраля.

Сегодня из 8 музыкантов отобрали трех - Дэвид Аксельрод, TVORCHI, KHAYAT. В первом полуфинале прошли JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть.

Также сегодня провели жеребьевку, чтобы выяснить, в каком порядке претенденты на Евровидение будут выступать в финале.

1 Марина Круть

2 JERRY HEIL

3 Go-A

4 Дэвид Аксельрод

5 KHAYAT

6 TVORCHI

Марина Круть для Евровидения выбрала песню "99"

У JERRY HEIL песня "Веган"

У Go-A - композиция

Дэвид Аксельрод написал песню "HORIZON".

KHAYAT в полуфинале выступил с песней "CALL FOR LOVE "

TVORCHI подготовили трек "Bonfire".

Напомним, что ранее "Страна" вела онлайн первого полуфинала.

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И что известно о всех 16 участниках Нацотбора в этом году.