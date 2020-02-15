Аргентинские власти предложили своим гражданам, которые желают покинуть китайский город Ухань, ставший центром эпидемии коронавируса Covid-19, могут прилететь в Киев. Там аргентинцы смогут пройти карантин.

"Правительство Украины через наше посольство в Киеве сообщило о готовности предоставить место для граждан Аргентины, которые находятся в Ухане, на рейсе, подготовленном этой страной, который отправляется 18-го числа и должен прилететь в Киев. На следующий день пассажиры попадут в карантин, где останутся в течение двух недель", говорится в заявлении МИД Аргентины, передает издание El Periodico.

В Министерстве иностранных дел Аргентины добавили, что "наше посольство в Пекине уже продвигается вперед с необходимыми процедурами для аргентинцев, которые находятся в этом населенном пункте и которые хотят присоединиться к этому перемещению".

Речь идет об 11 гражданах Аргентины и их трех спутников, которые не могли покинуть Ухань в течение трех недель.

В эту пятницу аргентинцы в Ухане, в китайской провинции Хубэй, где разразилась эпидемия коронавируса, выпустили видео, в котором они просили о репатриации.

"Мы - 14 аргентинцев, которые исчерпали все официальные возможности подачи заявления о репатриации. У нас сложная ситуация, мы не можем выходить на улицу. Среди нас четверо детей, старшему 6 лет, а младшему всего 8 месяцев", - сказал один из них.

Также мы сообщали о том, что во Франции зафиксирована первая смерть китайского туриста, у которого был диагностирован новый штамм коронавируса. Это первая жертва болезни за пределами Азии.