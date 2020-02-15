Черные ящики со сбитого Ираном украинского самолета авиакомпании "МАУ" могут расшифровать во Франции. Их расшифровка не пройдет без участия специалистов из Украины.

С таким заявлением выступил глава украинского МИД Вадим Пристайко по итогам встречи с представителем Ирана Мохаммадом-Джавадом Зарифом в Мюнхене 15 февраля, передает Укринформ.

"Не будет происходить открытие и считывание черных ящиков без Украины. Это то, что было четко оговорено с министром иностранных дел Ирана. Где физически это будет сделано? Там, где имеются достаточные технические возможности для того, чтобы обеспечить неповрежденное считывание всей информации. Это, например, может быть Франция, которая уже предложила свои услуги, там действительно есть оборудование и новейшее программное обеспечение", - заявил Пристайко.

Глава МИД Украины утверждает, что во Франции есть все необходимое, чтобы провести расшифровку поврежденных ящиков наилучшим образом. Иран в свою очередь утверждает, что по закону ящики должны открыть его специалисты. Однако, учитывая что иранским экспертам не удалось считать информацию за 30 дней, у Исламской Республики нет технических возможностей для расшифровки ящиков.

Также Пристайко отметил, что сумма компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном будет одинаковой для всех граждан, пострадавших на борту Боинга. Сумма компенсации пока остается неизвестной.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Напомним, что ранее между украинскими и иранскими следователями, которые занимаются делом о сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "МАУ", нет контакта.