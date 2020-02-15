На турнире в Глазго легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис побил свое же достижение от 8 февраля, когда он установил мировой рекорд в прыжках с шестом.

В субботу, 15 февраля, планка мирового рекорда в прыжках с шестом в залах стала еще на сантиметр выше - двадцатилетний прыгун поставил новый мировой рекорд, достигнув высоты в 6.18 метров!

Мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах все еще принадлежит украинцу Сергею Бубке - 6.14 м. Он был установлен в 1994 году, но если швед продолжит бить рекорды в том же темпе, то и этому достижению украинца недолго осталось.

На турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия) также отметились и украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук. Так, Магучих перепрыгнула в высоту британку Партридж на 3 сантиметра и заняла первое место с результатом 1.93 м.

24-летняя Марина Бех-Романчук получила высшую награду в прыжках в длину. Украинская спортсменка прыгнула на 6.90 м, что на 37 см дальше чем у шведки Санья, которая заняла второе место.

Ранее мы писали, что выдающийся украинский легкоатлет, ныне президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил 20-летнего спортсмена из Швеции Армана Дюплантиса с предыдущим мировым рекордом в прыжках с шестом.

Также "Страна" сообщала, что действующая серебрянная призерка чемпионата мира по легкой атлетике Ярослава Магучих начала новый сезон с победы на мемориале Алексея Демьянюка в Львове.