Украинские правоохранители раскрыли производителей контафактных сигарет. В рамках спецоперации были проведены 90 обысков в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Волынской областях и изъято сотни тысяч пачек сигарет стоимостью в десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

В субботу, 15 февраля, пограничники отчитались о спецоперации направленной против так называемой "табачной мафии".

В ходе обысков были изъяты контрафактные сигареты на 20 млн грн. оружие, наркотики, более 900 тысяч гривен наличности, полученной от преступно деятельности, "теневая бухгалтерия" и компьютерная техника.

Фото: Госпогранслужба Украины

Всего правоохранители забрали 750 тысяч пачек сигарет. Часть из них была произведена на оккупированной территории Украины. Сообщается, что пограничники следили за деятельностью преступников более полугода.

Скриншот: Государственная пограничная служба Украины в Фейсбук

Напомним, что стражи порядка арестовали крупную партию сигарет с не оккупированных территорий на четверть миллиона гривен.

Ранее мы писали, что летом прошлого года правоохранители Киева изъяли почти 11 500 пачек сигарет 75 различных фирм без маркировки акцизного налога общей стоимостью почти 480 тысяч гривен.