Французская полиция задержала российского художника-акциониста Петра Павленского, который на День влюбленных опубликовал секс-видео с участием соратника Эмманюэля Макрона, кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Так, в субботу, 15 февраля, Павленский был задержан правоохранителями в Париже. Источники издания рассказали, что полиция разыскивала Павленского со 2 января за организацию преступной группировки. В полиции Парижа заявили, что публикация секс-видео 14 февраля позволила полиции вычислить местонахождение Павленского и арестовать его.

Ранее "Страна" рассказывала, что художник Петр Павленский поджег здание центробанка в Париже. Это произошло через несколько месяцев после того, как Франция предоставила художнику политическое убежище.

После этого Павленского арестовали, а осенью 2018 года выпустили из-под стражи.