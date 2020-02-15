Пользователи социальных сетей обсуждают преступление женщины, которая обворовала посетителей аптеки в Киеве. Авантюра попала на камеры видеонаблюдения.

Видеозапись преступления опубликовала страница в Facebook "Киев Оперативный".

Скриншот: Киев Оперативный в Телеграм

"Внимание! #Розыск! Это просто жесть - вы только посмотрите на эту сволочь! За несколько минут она осуществила сразу две кражи в аптеке. Может кто-то ее знает?" - говорится в посте.

Пользователи Facebook в комментариях к посту возмутились таким бессовестным поведением преступниц, и заявили, что это уже не первое преступление на их счету.

"Уже третье видео с этими дамами с кулечком за последний месяц, тут только руки рубать, потому что если и посадят, то после выхода снова пойдут "работать", - отреагировала подписчица страницы.

Другая комментатор утверждает, что похожие женщины украли у нее мобильный телефон: "У меня похожие красотки украли телефон в Сильпо на Позняках,так же в паре работали,на камерах все есть,а результата нет".

Напомним, что сегодня в центре Киеве 16-летняя девушка украла из кармана прохожей кошелек, пока та разговаривала по телефону. Ранее она была задержана за подобные преступления. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Киеве женщина украла у знакомого ноутбук, телефон, золотое кольцо, кошелек и документы. Перед этим она подсыпала мужчине неизвестное вещество в алкоголь.