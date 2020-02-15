Доклад о 12 шагах по установлению мира на Донбассе стал вновь доступен после того, как его убрали с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Теперь он доступен по этой ссылке.

Источники, близкие к составителям плана, сообщили "Стране", что ранее доступ временно ограничили из-за "слишком большого внимания и агрессивного отношения к документу", пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что 14 февраля На Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали заявление по Украине - о 12 шагах для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе. Авторами программы стала группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности, учередителями которой являются десятки экспертов из разных стран мира.

В программе была отмечена необходимость прекращения огня, а также создания зоны свободной торговли на Донбассе.

После публикации доклада украинский МИД заявил, что документ не соответствует официальной позиции Украины.