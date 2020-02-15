В центре Киеве 16-летняя девушка украла из кармана прохожей кошелек, пока та разговаривала по телефону. Ранее она была задержана за подобные преступления. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, в субботу, 15 февраля, внимание столичных полицейских привлекло поведение 16-летней девушки в центре города, которая засматривалась в сумки и карманы прохожих. Стражи порядка приняли решение проследить за подозрительным подростком.

Через некоторое время правоохранители увидели, как незнакомка близко подошла к прохожей, которая разговаривала по телефону, и вытащила из кармана куртки кошелек. Полицейским быстро удалось задержать преступницу, а через некоторое время - и вернуть личную вещь потерпевшей.

Следователь Подольского управления полиции Романенко Татьяна отметила, что задержанной оказалась уроженка Закарпатской области, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления: "Девушке объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы".

Скриншот: Полиция Киева в Фейсбук

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