Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции заявил, что в результате нового обмена пленными в страну могут вернуть до 200 человек.

Также он уточнил, что процесс может пройти еще до встречи в "нормандском формате", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он.

Напомним, в Архангельской области (Россия) задержали "ополченца" так называемой "ДНР" Бенеса Айо, известного также с позывным "Черный Ленин". Айо хотят выдать по запросу Украины.

Ранее "Страна" писала, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас активно ведется работа по возвращению украинских граждан, удерживаемых на территориях "ЛДНР" и в Российской Федерации.