"Туннель любви", расположенный в Ровенской области в Украине, возглавил рейтинг наименее известных романтических мест мира. Кроме него, в список вошла статуя Али и Нино в Батуми, деревья любви в Москве и Волнорез в Пярну (Эстония).

Как говорится в материале Daily Mail, данные места являются самыми недооцененными и малоизвестными.

Так, "туннель любви" расположен возле поселка Клевань в Ровенской области и представляет собой заброшенный железнодорожный тоннель с листьями. Его длина составляет около 4 км.

По легенде, пара, которая пройдет через него и загадает желание, то обязательно получит желаемое. Кроме того, некоторые молодожены сажают там цветы.

Туннель любви. Фото: twitter.com/YarmarkiUkraine

На втором месте оказалась статуя Али и Нино в Батуми. Согласно задумке – это символ любви и противостояния двух культур, мужской и женской.

Али и Нино Фото: wikipedia.org

На третьем месте расположились деревья любви, которые находятся на мосту Лужкова в Москве.

Деревья Любви. Фото: com/E3mcGta3CgPLasp

Далее достопримечательности расположились в следующей последовательности.

4.Волнорез в Пярну (Эстония)

5. Храм Ясуи Компира-ю в Киото (Япония)

6. Аллея поцелуев в Гуанахуато (Мексика)

7. Мурал "Любовное письмо для тебя" в Филадельфии (США)

8. Мемориал "Трогательная пара" в Томпсон-парке (США)

9. Статуя "Место встречи", Лондон (Великобритания)

10. Мурал "Я люблю тебя" в Париже (Франция)

Ранее "Страна" рассказывали, как отметились в соцсетях по поводу Дня влюбленных звезды шоу-бизнеса и политики. Например, Олег Ляшко повторил слово в слово свою прошлогоднюю валентинку Росите.

Мы также рассказывали, что у Зеленского объяснили, зачем он звонил Путину в День влюбленных.