В то время как в Европе, Великобритании и странах Скандинавии бушует "здоровенный циклоняра", в Украине будет комфортная теплая погода без осадков.

Такой прогноз погоды на воскресенье, 16 февраля, опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В течение 16 февраля ожидается + 4 + 9 градусов, немного свежее в восточных областях, + 2 + 4 градуса. В Киеве воскресенье обещает пахнуть весной: сухо, +5, +6 градусов", - предвещает синоптик.

Диденко также отметила, что уже в понедельник, 17 февраля, в Украине существенно усилится ветер. Поэтому метеоролог посоветовала прогуляться завтра, когда погода будет еще теплой.

"Найдите время, подвигайтесь, выйдите вместе из дома, чтобы напомнить друг другу, как вы выглядите не в трикотажных спортивных штанах и любимых больших футболках под растянутыми флиса, а в чем-то более цивилизационном) И для цвета лица полезно", - добавила Диденко.

Скриншот: Наталка Диденко в Фейсбук

Напомним, что в воскресенье, 16 февраля, по данным Гидрометцентра, территория Украины прогреется до 9 градусов тепла, а осадков в этот день можно не ждать - погода будет солнечной, кое-где небо затянет облаками.

Также мы писали, что Бразильские исследователи отчитались о новом температурном рекорде в Антарктиде - там столбик термометра показал температуру в +20,75° C.