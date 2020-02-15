Украинский телеведущий Сергей Притула во время второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 заявил, что в этом году правила участия были изменены – к ним не допустили артистов, которые гастролируют на территории России.

Как говорится в онлайне "Страны", после этого он начал шутить по поводу прошлогоднего скандала.

"Говорит, раз к участникам теперь не может быть претензий, то он задаст неудобный вопрос Андрею Данилко. "Чей Житомир?" - спрашивает ведущий", - говорится в текстовом онлайне.

Уточним, что в прошлом году на Национальном отборе победила участница MARUV, которая гастролировала по России.

Напомним, Самая младшая участница Нацотбора на Евровидение, который стартовал 8 февраля, Элина Иващенко не считает свой юный возраст какой-либо помехой для участия в конкурсе. 18-летняя девушка считает, что в любом возрасте можно делать все, что нравится. Она готовится к выступлению во втором полуфинале Нацотбора.

Ранее "Страна" писала о том, кто споет на Нацотборе Евровидения после скандала в прошлом году.