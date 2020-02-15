В воскресенье, 16 февраля, территория Украины прогреется до 9 градусов тепла, а осадков в этот день можно не ждать - погода будет солнечной, кое-где небо затянет облаками.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, теплее всего будет в южных и западных областях страны. Там температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. Традиционно на востоке будет холоднее - там, в частности в Луганской и Харьковской областях, столбик термометра покажет от 2 до 4 градуса тепла.

Синоптики предвещают южный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду.

Ранее "Страна" писала, что в Антарктиде термометр показал температуру почти на градус выше предыдущего рекорда.

Также мы рассказывали, что за 2019 год в Киеве побито 36 температурных рекордов.