В Киеве на улице Полковника Шутова украинцы стали свидетелями момента, как водитель пытался съехать на автомобиле с лестницы. В результате этого он повредил авто.

Как сообщает "Киев Оперативный", у машины теперь поврежден передний бампер.

"Когда решил сократить путь и не стоять в пробках", - говорится в сообщении.

В то же время пользователи сети не оценили маневр водителя. По их словам, после такого случая все равно есть вероятность попасть в пробку, но уже на другой улице.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, это не первое ДТП, которое в последнее время происходило в Киеве на улице Березняковской. Так, там в конце января автомобиль вытолкнуло на встречку в результате столкновения.

А летом 2018 года на перекрестке Березняковской и Днепровской набережной группа молодых людей на черном BMW на скорости врезалась в припаркованные автомобили.