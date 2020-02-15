Власти Украины требуют неотложной выплаты компенсаций семьям погибших в результате уничтожения самолета Международных авиалиний Украины возле Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уточнил, что кроме выплат, стране должны предоставить полный доступ к расследованию трагедии, передает "ТАСС".

"Мы не отступим от требований PS752, включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложную выплату компенсаций", - сказал он.

Напомним, канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана в связи со сбитым 8 января самолетом украинской компании МАУ. Канада потребовала у Тегерана выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (это примерно 1,1 млрд американских) за гибель людей.

В начале февраля "Страна" писала, что украинский президент Владимир Зеленский считает недостаточной предложенную Ираном компенсацию родственникам погибших в крушении граждан Украины в размере $80 тысяч.

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