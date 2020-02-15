В Киевской области стражи порядка предупредили попытку женщины свести счеты с жизнью с помощью ножа, которым она до этого ударила своего сожителя.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщется, что в полицию поступило сообщение о том, что жительница села Катюжанка ударила ножом своего сожителя, который умер от полученных ранений. После этого, пытаясь покончить с собой, женщина порезала себе запястья и прикладывала нож к груди.

Фото: Полиция Киевской области

По приезду на место инцидента, правоохранители оказали первую помощь пострадавшей и остановили кровотечение. После этого приехали медики, которые забрали 51-летнюю женщину в больницу. Тело мужчины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

"По факту умышленного убийства жителя села Катюжанка открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины преступления", - говорится в сообщении полиции.

Скриншот: Полиция Киевской области

Ранее мы писали о том, что в селе Городец Ровенской области 86-летний пенсионер 13 января убил и расчленил свою 87-летнюю жену, а через два дня ему избрали меру пресечения: домашний арест.

Также "Страна" сообщала, что пожилой житель Житомира убил свою 65-летнюю жену, после чего нанес себе ножевые ранения в живот.