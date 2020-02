18 февраля 2015 года закончилось последнее крупное сражение в войне на Донбассе - украинские войска покинули окруженный Дебальцево. При этом погибли сотни бойцов, была брошена практически вся военная техника.

Как и в других подобных случаях – причины котла не расследованы, а виновные не наказаны.

Значение Дебальцево с военно-стратегической точки зрения трудно переоценить. Это крупнейший железнодорожный узел, который мог обеспечить сообщение между "ДНР" и "ЛНР". И кроме того упростил бы логистику "республик" с РФ. А в случае ВСУ это был удобный плацдарм для потенциального окружения Горловки и Енакиево.

Видимо, поэтому украинское командование держалось за Дебальцево, хотя в оперативном смысле это был потенциальный котел еще с осени 2014 года (когда были заключены первые Минские соглашения). Город нарушал линию украинской обороны, выдаваясь вперед и образовывая удобный для атаки выступ, который так и называли – дебальцевским.

В принципе, никакой трагедии в таких выступах нет, но этот участок нужно было крайне серьезно укреплять и прикрывать. Однако сепаратисты при точечной поддержке РФ за две недели замкнули окружение к западу и северу от Дебальцева. И уже через несколько дней захватили весь город.

"Страна" вспоминает, как появился последний в новейшей истории ВСУ котел, существование которого власти отрицали до самого конца.

Ситуация накануне котла

Зима 2014-2015 годов стала наиболее кровавой после боев летнего периода. С той разницей, что наступательных операций ВСУ уже не проводили. А в основном отбивались от набравших силу сепаратистов, которых к тому времени начала более уверенно поддерживать РФ.

Впрочем, атаки "республик" тоже имели ограниченный ресурс. Россия пыталась выстроить заново отношения с Западом и поэтому не собиралась открыто ввязываться в войну. А у самих "ДНР" и "ЛНР" сил на самостоятельное крупномасштабное наступление не хватало. Хотя к тому времени в их вооруженных подразделениях при помощи россиян уже навели порядок, была повышена их боеспособность и они стали более походить на регулярные войска, чем во время летних боев 2014 года.

Что не замедлило сказаться на отдельных точках противостояния с Украиной.

Одной из важнейших задач для "ДНР" был захват аэропорта, который находился в черте Донецка. И в конце января силы АТО оттуда выбили (как это было – читайте в материале "Страны"). Причем попытки деблокирования полностью провалились.

Почти сразу посла падения ДАП начались попытки окружить Дебальцево. Это была самая очевидная точка, которую сепаратистам могли взять под контроль – дебальцевский выступ вклинивался в территорию "ДНР", блокируя трассу Донецк-Луганск и угрожая Горловке с Енакиево.

Выступ появился еще летом – ВСУ взяли Дебальцево 28 июля и собирались идти дальше на юг. Однако из-за контратак как "ЛНР", так и "ДНР" продвинуться не смогли (хотя сепаратисты тоже не сумели отбить город). После этого Дебальцево и окрестности командование АТО начало превращать в укрепрайон.

Дебальцевский выступ

Однако зимой 2015 года ситуация изменилась. Донецк и Луганск, как говорилось выше, усилились и смогли отбить Донецкий аэропорт. И почти одновременно начали операцию по окружению 7-тысячной украинской группировки в Дебальцево.

Участник тех событий Илья Кива (ныне нардеп) говорит, что изначально военное командование предлагало оставить Дебальцево. Но Порошенко отклонил этот план.

"В тот момент я был заместителем начальника координационного центра в штабе АТО, - рассказал Кива "Стране". - Начальником штаба АТО был Попко Сергей Николаевич, я этого человека считаю своим близким другом. Я был свидетелем его переговоров с Порошенко, так как находился рядом и выполнял прямые указания: привозил документы, координировал работу правоохранительных структур добровольческих батальонов. Это входило в мои обязанности. Я знаю, как все происходило по минутам. Я считаю Попко своим наставником. Он боевой офицер с огромным опытом. И Попко не просто настаивал, а в ультимативной форме требовал отвода войск под Светлодарскую дугу, потому что там были подготовлены позиции и это дало бы возможность сохранить 4500 человек. Но Порошенко ставил задачу держать позиции, я это лично слышал".

Углегорск и Логвиново

Ключами к городу стали два населенных пункта, в которые, один за другим, вошли сепаратисты.

В конце января ситуация начала накаляться вокруг Углегорска – города западнее Дебальцево, который соединялся с ним трассой на Артемовск. Сепаратисты начали регулярные обстрелы этого участка, город остался без воды и света.

28 января силы "ДНР" ворвались в Углегорск. Бои в нем длились до 5 февраля. Противостоял сепаратистам украинская рота спецназначения "Свитязь", которая, впрочем, быстро перешла в оборону, и ее пришлось саму спасать из города.

На Углегорск бросили батальон "Донбасс" и части Нацгвардии. Однако те потерпели фиаско, поскольку не имели опыта городского боя против танков.

"Семенченко во время наступления "ДНР" на Углегорск бросил неподготовленных ребят на танковую группу, - рассказывает Илья Кива. - Этим решением поверг в шок руководство АТО. Когда добровольцы в Углегорске понесли потери, и защита города провалилась, то он оттянулся обратно в Дебальцево с частью команды. Я их видел в городе. Перед началом широкомасштабного наступления со стороны Луганска, силы добровольческого батальона "Донбасс" снимаются со своих позиций, не ставя никого в известность. Это было за пять дней до начала котла. Дислокация их была возле Горотдела, они в спешке закинули свои вещи на бортовые машины и ушли, не ставя никого в известность. Сам Семенченко потом попал в ДТП. За Светлодарской дугой по направлению в Артемовск в стоящий на обочине БТР влетел джип, в котором ехал Семенченко, что забрало жизни двух нацгвардейцев из его подразделения. Когда я приехал в больницу, то Семенченко уже эвакуировали в Днепр. Я поднял первичное описание травм, которые он получил. Было написано, что Семенченко был доставлен в больницу с ушибами грудной клетки, которые влекли за собой переломы двух ребер. Была взята кровь, потому что Семенченко находился в состоянии алкогольного опьянения, по-моему, 3,5 промилле. Но к десяти часов утра, я начал видеть пафосные посты на Фейсбук из больницы Днепра, куда доставили виновника ДТП Семенченко. Антон Геращенко тоже начал выписывать посты, что Семенченко во время боевого задания подорвался, что забрало жизнь двух бойцов, а он с тяжелым ранением был доставлен в больницу города Днепра. Я тут же написал, что это полное вранье, что это все неправда и никакого боевого задания не было, он провалил операцию в Углегорске, которая забрала жизнь около восьми людей. И его машина просто въехала в БТР", - рассказал Кива "Стране".

После отхода "Донбасса", с помощью отвлекающего артобстрела из "Градов" "Свитязь" удалось эвакуировать из Углегорска. И город 5 февраля был уже по сути потерян.

Праздновать взятие Углегорска приехал лично Александр Захарченко – тогдашний "глава ДНР".

Александр Захарченко в Углегорске. 2015 год

Через несколько дней сепаратисты взяли другой важный населенный пункт – Логвиново, который находился прямо между Артемовском и Дебальцево, вблизи соединявшей их трассы. А заодно и господствующую высоту на этой трассе. То есть теперь вся эта дорога простреливалась, а колонны, которые шли на помощь Дебальцевской группировке из Артемовска по прямому пути – разбивались. По сути окружение состоялось.

ВСУ предприняли отчаянные попытки отбить Логвиново. Однако, по данным российской "Новой газеты", чтобы удержать пункт в дело были введены несколько десятков танков регулярной армии России (газета писала о бурятах из Улан-Удэ, подробнее можно прочитать здесь). Этого оказалось достаточно, и несколько сот российских солдат помогли сепаратистам закрепиться в Логвиново.

Одновременно в Минске 11 февраля – в разгар попыток отбить Логвиново – начались переговоры лидеров Нормандской четверки. Где основной спор шел именно вокруг Дебальцево. Поскольку от этого зависела будущая линия разграничения. Если Дебальцево окружено – значит оно переходит в "ДНР": такова была логика процесса.

Порошенко очевидный к том времени факт наличия котла отрицал. И, видимо для того, чтоб усилить свою аргументацию и не давал приказ на вывод войск. Хотя уже к тому времени было понятно, что группировка сил АТО попала в окружение и ее нужно выводить.

Но Порошенко, ради своих политических маневров приказа не давал, что и привело к значительным жертвам, которые можно было бы избежать, если был бы дан приказ на вывод войск.

Тем более, что эти жертвы оказались по итогу напрасны - порошенковскую аргументацию Франция и Германия не восприняли. И никак не протестовали, когда сепаратисты продолжали атаковать дебальцевскую группировку уже после подписания Минских соглашений (детальнее о том, как проходила Минская встреча – в материале "Страны").

Выход ВСУ из котла и потеря Дебальцево

После подписания Минских соглашений по всей линии фронта установилось перемирие. Кроме Дебальцево, где противник продолжал теснить украинскую группировку и уже вышел на окраины города.

То есть с 12 по 17 февраля украинские войска в Дебальцево фактически без всякого смысла стояли на месте и несли большие потери.

А приказ на выход все не поступал. Почему - уже писалось выше. И лишь когда Петру Порошенко стало понятно, что Германия и Франция не будет ничего заявлять в связи с ситуацией под Дебальцево, а ООН приняла резолюцию в поддержку Минских соглашений (то есть, отыграть их обратно уже точно было нельзя), был дан приказ на выход из котла.

Это произошло в ночь на 18 февраля. На тот момент "ДНР" уже контролировала северо-восточную часть города и ряд важных объектов – здание милиции и жд-вокзал.

Вопреки тому, что в Киеве отчитались о "плановом отступлении", участники выхода из Дебальцево были иного мнения. По их воспоминаниям, которые уже публиковала "Страна", каждый штаб выходил сам по себе, никаких согласованных действий не было. Связь не работала. Двигаться по трассе на Артемовск было нереально – она насквозь простреливалась, поэтому многие уходили полями. Из окружения отдельные группы пробивались по несколько недель, без еды.

Все это не помешало Петру Порошенко 18 февраля заявить, что никакого котла нет, а происходит плановый вывод частей.

"В 00.30 утра наши военные четырьмя колоннами начали организованно покидать позиции по тем направлениям, оборону которых держали наши десантники... К сожалению, по предварительным данным, мы потеряли 6 украинских героев более 100 ранены. Но, к счастью, ранения в большинстве являются легкими или средней тяжести, а потому после восстановления боеспособности наши воины снова смогут вернуться к выполнению задач", - заявил президент.

Все это было мифом, которому никто не поверил. На следующий день западные СМИ вышли со статьями о "паническом бегстве" украинской армии.

"Скудный поток истощенных и опустошенных мужчин на разбитых машинах" (The Telegraph), "Окровавленное, разбитое, грязное отступление из Дебальцево" (The Guardian), "Это не был отход… Они бросили нас. Это не было организовано" (The Wall Street Journal) – вот лишь малая толика того, что писали об "организованном отступлении" на Западе.

Украинские военные, которые вышли из окружения, тоже давали красноречивые показания.

"То, что говорят, что был плановый выход, это было плановое бегство, чтобы не попасть в "котел", как в Иловайске. Мы знали, что трасса перекрыта, комбаты сбежали две недели назад и больше не появлялись – ни комбат, ни замполит. В последнюю минуту мы перешли в распоряжение 128 батальона – думали будем держаться до последнего, но 128 батальон фактически нас кинул… Сначала вроде выехали, а потом пошли обстрелы, начали бежать кто как может. Через реки, поля, озера, болота. Снега немного, мы им в дороге питались, потому что есть нечего было и не до этого было. Мы ели снег", - рассказал в конце февраля 2015 года боец батальона "Киевская Русь" Дмитрий Щербачук.

То есть, как видно из рассказа Щербачука, многие командиры, которые владели информацией лучше солдат, сбегали из города еще до того, как взяли Логвиново. Видимо, памятуя судьбу Иловайского котла.

Можно ли было избежать разгрома в Дебальцево?

Потери украинских войск в Дебальцево официально сравнительно невелики – 200 человек. Хотя эти цифры, по мнению ряда участников тех боев, сильно занижены. Кива, например, говорил о 500 погибших.

Среди причин поражения называются разные. Украинский Генштаб утверждает, что фатальным стало участие в операции российских войск.

Кроме того, говорят в Генштабе, противник действиями в Донецком аэропорту сковал резервы армии на том направлении и не позволил удержать или деблокировать Дебальцево.

Впрочем, у очевидцев тех событий – другая точка зрения. По мнению генерала Юрия Думанского, бывшего замглавы Генштаба, проблема была не в резервах, а в никудышней организации.

"Сил у нас там было более чем достаточно. Но люди были не подготовлены профессионально. Техника часто-густо не исправна. Инженерно-оборонительные сооружения не подготовлены. Управление подразделениями не налажено. В Дебальцево находилось много различных подразделений. Они совместно несли службу на блокпостах. Но кто кому из них подчиняется, по сути, было непонятно. И не ясно, выполнены поставленные задачи или нет. Были проблемы управленческого характера и в самом штабе сектора "С". Там постоянно менялись командующие. Да и сам штаб был не штатным. А собранным из разных военных органов. А для того чтобы штаб мог руководить процессами, он сам должен быть управляемым и слаженно работать. Возможно, именно поэтому так неумело и была построена линия обороны. В районе стратегической трассы Дебальцево — Артемовск не хватало определенных воинских подразделений. Не была создана система инженерных заграждений. Ясно, что об этом надо было думать заранее. И все это понимали. Но почему-то ничего не сделали. Когда противник взял под контроль "дорогу жизни", котел замкнулся", - рассказывал Думанский "Стране" в 2016 году.

Впрочем, это чисто тактическая сторона проблемы. Стратегический вопрос – нужно ли было вообще удерживать столь неудобный для обороны выступ. Ведь уже с 20-х чисел января было понятно, что сепаратисты будут атаковать именно Дебальцево.

"С 25 января штаб АТО едва ли не ежедневно докладывал президенту о том, что для сохранения военной группировки и ее боеспособности необходимо оставить этот "аппендицит" — Дебальцево. Разведка сообщала о планах противника. И в сложившейся ситуации бороться за него смысла не было. Вместо этого, надо было отойти на вторую линию обороны. Выровнять фронт по Светлодарску и закрепиться. Сделать это нужно было постепенно. Пока мы еще удерживали Углегорск. И тогда катастрофы не было бы. Увы. Команду мы так и не получили. 12 февраля Порошенко подписал указ о прекращении огня, а на следующий день противник начал наступление на Дебальцево. Я считаю, что Порошенко создал эту ситуацию для пиара. Порошенко нужна была кровь на фоне Минских соглашений и для обострения конфликта, для укрепления ненависти внутри страны. У него было время отвести войска. Но он хотел козырать нашими потерями и ситуацией под Дебальцево перед американцами, которые усиливали санкции. Нашими душами и телами рассчитывались ради своих договорняков", - говорит Кива.

Почему украинские войска оказались в дебальцевском котле и почему командование так долго не отдавало им команду на выход – обещали еще весной рассказать в команде Зеленского.

"Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?" — спросил Зеленский у своего Порошенко на дебатах в апреле 2019 года. Позже найти виновных пообещал военный советник будущего президента Иван Апаршин.

Однако после победы на выборах Зе об этой теме позабыл. Никаких расследований ни по Иловайску, ни по Дебальцево, ни по Донецкому аэропорту не проводится.

По крайней мере пока. И правду о реалной подоплеке тех событий мы до сих пор не знаем.