Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что власти Японии из-за ситуации со вспышкой китайского коронавируса не может отследить пути заражения в стране.

Как сообщает The Japan Times, в субботу в Японии был зафиксирован значительный рост зараженных: с 259 человек до 338.

"До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", - сказал он.

Уточняется, что восемь новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в больнице Токи. Все они контактировали с инфицированным таксисом на корпоративе в январе.

Видео: YouTube/New China TV

Ранее "Страна" писала, что во Франции зафиксирована первая смерть китайского туриста, у которого был диагностирован новый штамм коронавируса. Это первая жертва болезни за пределами Азии. Погибшим был 80-летний мужчина из китайской провинции Хубэй.

Стоит также напомнить, что вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По состоянию на 9 февраля в Китае уже 811 человек умерли от нового коронавируса. Также сообщалось о 37 тысячах зараженных.