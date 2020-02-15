Сегодня в субботу, 15 февраля, состоится второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкрурс Евровидение-2020. Так, в этом этапе отбора примут участие восемь музыкальных проектов: MOONZOO feat. FMF Sure, FO SHO, Элина Иващенко, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI.

Финал Нацотбора, по итогам которого определится конкурсант Евровидения от Украины в этом году, пройдет в следующую субботу, 22 февраля.

Посмотреть второй полуфинал Национального отбора зрители смогут в 19:00 в эфире UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и на телеканале СТБ, который запустит прямую трансляцию и на YouTube.

Видео: YouTube/ СТБ

В жюри конкурса в этом году - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Ранее мы писали, что по итогам первого полуфинала на следующий этап Нацотбора прошли JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть.

Стоит отметить, что и судьи и зрители были единодушны и отдали самую высокую оценку бандуристке Марине Круть (Krutь). Мы рассказали о том, что известно о молодой конкурсантке.