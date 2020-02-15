Всемирная организация здравоохранения утверждает, что количество заболевших онкологией в мире, при сохранении нынешних тенденций, увеличится на 60% в ближайшие два десятилетия.

Особое беспокойство вызывают страны с "низким и средним уровнем дохода, где показатели выживаемости в настоящее время находятся на самом низком уровне", передает "Интерфакс".

"Если сохранятся существующие тенденции, в ближайшие двадцать лет число случаев онкологических заболеваний в мире возрастет на 60%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в странах с низким уровнем дохода процент онкологических заболеваний может увеличится до 81%.

"Это тревожный сигнал, который побуждает нас к действиям по устранению недопустимых неравенств между службами онкологической помощи в богатых и бедных странах", - уточнил помощник гендиректора ВОЗ Рен Минхой.

Напомним, в доме по улице Милютенко Деснянского района Киева 69-летний мужчина покончил с собой, обмотав шею электрическим проводом и подключив его к сети. Его жена находилась в квартире и услышала крики, однако мужчина скончался на месте.Полицейские установили, что у мужчины была онкология.

Также "Страна" писала, что если бы экс-главе управления ФСИН Виктору Свиридову, который застрелился в зале суда, вынесли условный приговор, он не покончил бы с собой. По словам адвоката Григория Иванищева, в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого (рак четвертой степени) и наградами за ликвидацию Чернобыльской катастрофы, ожидался более мягкий приговор.