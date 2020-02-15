Европа получила ущерб от санкций наложенных на Российскую Федерацию из-за аннексии Крыма и военного конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает издание РИА "Новости".

Так, французский лидер считает, что между странами Европейского Союза находятся в состоянии замороженного конфликта с Россией, в том числе в области кибербезопасности. Макрон отметил, что от санкций против России создалась атмосфера недоверия, а их введение ничего не изменило.

"Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России - для результата, который не является слишком позитивным", - сказал Макрон и добавил, что не выступает за снятие санкций с РФ.

Напомним, что Франция изменила тактику в построении взаимоотношений с Россией, из-за того, что отсутствие диалога между странами не приносило результатов.

Также мы писали о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что не стоит опасаться сближения Парижа и Москвы.