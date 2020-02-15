Киевская прокуратура помешала передаче в СИЗО наркотиков, Wi-Fi роутеров, мобильных телефонов и других запрещенных в этом учереждении объектов.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

В субботу, 15 февраля, сотрудники прокуратуры отчитались об изъятии посылки с запрещенными в "Киевском следственном изоляторе" предметами, которая была направлена на имя одного из заключенных.

Так, в посылке было 36 зарядных устройств к мобильным телефонам, 7 наушников, 6 WiFi роутеров, 7 стартовых пакетов мобильных операторов, 24 пачки дрожжей по 100 грамм каждая, 50 мобильных телефонов, 8 батарей питания к мобильным телефонам, 22 пакета с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, 8 полиэтиленовых свертков с кристаллическим веществом белого цвета, фишки для игры в покер, 12 колод игральных карт.



Фото: Прокуратура города Киева

"По данному факту следственно-оперативной группой Шевченковского УП ГУ ЧП в г. Киеве начато уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - сообщили в прокуратуре.



Скриншот: Прокуратура города Киева

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