Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо перед началом съезда партии "Слуга народа" в Киеве анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства.

Презентация состоится 19 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", - сказал Сивохо.

Соратник Сивохо Иван Толкачев заявил, что платформа будет создана для "исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса".

"Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа", - заявил Толкачев.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что будет создана диалоговая платформа "Мир Донбасса".

Также мы писали, что представители "нормандской четверки" собираются в Мюнхене подготовить базу для нового саммита.