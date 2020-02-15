Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив во время эфира ток-шоу "Свобода слова" посоветовала украинцам не открывать окна, чтобы снизить суммы платежек. Кроме этого, она рекомендует устанавливать газовые счетчики.

На опубликованных на YouTube кадрах она рассказала, что это поможет понимаю украинцев того, за что "конкретно он платит".

"Что важно еще: мы долго говорим говорим про тарифы, себестоимость… И я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 °С — значит не надо открывать окна. У нас не может быть в 27-30 °С в квартире и за все это мы платим", - сказала она.

Видео: YouTube/Shuster online

Напомним, ранее из-за коммуналки оскандалился народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар. В эфире телеканала "112" он предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Так депутат ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату услуг ЖКХ.

"Страна" съездила в гости к Любови Павловне Колючей в Кировоградскую область и нашла ту самую собаку "элитной породы" по кличке Шарик. Пенсионерка рассказала, что живет очень бедно, имеет проблемы со здоровьем. Пенсия у женщины - 2 000 грн, а за коммунальные услуги в этом месяце ей нужно заплатить 3 000 грн.