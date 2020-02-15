В рамках 34-го тура Украинской хоккейной лиги состоялись четыре матча. "Кременчук" в очередной раз разгромил харьковский МХК "Динамо", "Донбасс" взял результативный реванш у "Белого Барса", а "Днепр" в зрелищном матче обыграл "Ледяных Волков".

"Донбасс" - "Белый Барс" 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Видео: YouTube/ УХЛ

Тур в Дружковке начал местный "Донбасс", который пробовал взять реванш за недавнее поражение у "Белого Барса". После проигранной встречи со счётом 3:7 белоцерковцам, на этот матч дончане вышли более чем настроенными на победу.



Однако, даже не смотря на острые выпады от "Донбасса", на протяжении всего первого периода "Белый Барс" не только сдерживал натиск противника, но и умудрялся ловить противника на контратаках. Несмотря на это, счёт первыми под конец периода все же открыли дончане усилиями Александра Васильева.



Действительно провальным для "Белого Барса" стал второй период, в котором белоцерковцы пропустили сразу 4 шайбы от противника, а дончане сняли вопрос о победителе матча . В третьем периоде донецкий клуб ещё раз прошил ворота "барсов", установив окончательный счёт 0:6 на табло и взяв реванш перед домашними трибунами.



Стоит отметить, что форварды дончан Владислав Волков и Александр Васильев записали на свой счёт по две шайбы, а голкипер Алексей Трифонов оформил первый шатаут в форме "Донбасса". Напомним, что дубль Волкова также стал дебютным в донецкой форме для нападающего.

"Кременчук" - МХК "Динамо" 14:1 (4:0, 3:1, 7:0)

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Видео: YouTube/ УХЛ

Параллельно с матчем в Дружковке в Кременчуге местные "горожане" второй раз за пять дней играли против харьковского МХК "Динамо". Все три периода проходили по одному сценарию. Различие заключалось лишь в количестве заброшенных шайб. Кременчужане активно шли вперед, не давая "динамовцам" возможности выйти со своей зоны.



Громить "Динамо" кременчужане начали ещё со стартовых минут первого периода, забросив в ворота харьковчан в общей сложности 14 шайб, на которые гости смоли ответить лишь одним точным броском от Михаила Геворкяна. Отметим, что самым провальным для команды из Харькова стал третий период, в котором "динамовцы" пропустили 7 шайб.



Для "Кременчука" этот матч стал примечательным ещё и потому, что вторая шайба в матче от Дмитрия Орлова в ворота "Динамо" стала двухсотой для "горожан" в этом сезоне. Отметим, что "Кременчук" - первый клуб в текущем сезоне, который перешагнул эту отметку.



Отметим, что по ходу матча форварды кременчужан Кирилл Бондаренко и Владимир Чердак записали на свой счёт по 5 очков, а их партнёры по команде Глеб Бондарук, Алексей Ворона, Никита Олейник и Иван Савченко заработали по 3 балла.

"Днепр" - "Ледяные Волки" 8:2 (1:0, 4:2, 3:0)

Видео: YouTube/ УХЛ

Заключительный матч тура состоялся в Херсоне, где местный "Днепр" понимал столичных "Ледяных Волков". И даже несмотря на то, что "щуки" были явными фаворитами матча, киевляне смогли не только показать зубы, но и очень больно укусить своего противника.



Результативный перевес в этом поединке полностью остался на стороне хозяев площадки - всего за 60 минут встречи "щуки" 8 раз прошили киевские ворота, в большинстве случаев даже не выпуская "Волков" из из зоны. Результативно огрызнулись киевляне только во втором периоде, когда после пропущенных 4 шайб сразу дважды отличилась тройка Мадандин - Шаманский - Гиндулин, вернув команду в игру.



Однако красочным этот матч стал даже не из-за обилия голов и опасных моментов, а из-за зрелищной драки, которую устроили команды под конец матча прямо у ворот киевлян. Стоит отметить, что свою боксерскую технику продемонстрировал и играющий президент клуба Андрей Хапков

Видео: YouTube/ УХЛ

Отметим, что самый результативный защитник УХЛ в текущем сезоне Сергей Дорофеев записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла, а его партнёры по команде Александр Матерухин и Александр Шибаев заработали по 3 очка.

Фото: Украинская хоккейная лига

Ранее "Страна" писала о том, что лидер донецкой хоккейной команды "Донбасс" Виктор Захаров забросил свою юбилейную шайбу в последнем матче чемпионата Украинской хоккейной лиги против "Белого Барса".

Также мы сообщали, что шайба нападающего "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина, заброшенная в ворота "Финикс Койотс" в 2006 году, названа лучшим голом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии канала ESPN.