Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram, на борту находились украинские рыбаки.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по ст.146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судно вместе с украинцами отвезли в порт Керчи.

Скриншот: t.me/prokark

Позиция Госпогранслужбы Украины

Государственная погранслужба Украины в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" тем временем сообщила, что выясняет обстоятельства задержании в Азовском море ФСБ РФ маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту.

"Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого, и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования", - сказал спикер ведомства Андрей Демченко.

Он добавил, что сложность ситуации в Азовском море в том, что это внутренние воды двух стран. "Обстоятельства мы сейчас выясняем, и то, откуда именно вышел катер. Предварительно нам известны фамилии тех, кто там мог быть, все детали вы выясняем", - отметил спикер Госпогранслужбы Украины.

Позиция Погранслужбы ФСБ России

В свою очередь пресс-служба "пограничного управления ФСБ России по Крыму" сообщила о задержании маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

Позже капитан украинского катера на допросе, обнародованном пресс-службой ведомства, признал вину.

"По документам, собственник – человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли (в море) из села Райновка Приморского района (Запорожская область Украины) составом четыре человека", – рассказал задержанный.