Киевский суд оставил подозреваемых в убийстве руководителя клиники DMK Ukraine, пластического хирурга Андрея Сотника под стражей на два месяца.

Об этом информирует пресс-служба Прокуратуры города Киева.

Сообщается, что Шевченковский столичный суд назначил меру пресечения двум подозреваемым в убийстве хирурга на Саксаганской улице 2 февраля этого года. Задержанные проведут под стражей два месяца.

Ранее задержанному в Одесском аэропорту гражданину Кыргызстана 1982 года рождения, который, согласно следствию, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении в умышленном заказном покушении. Его сообщнику грозит срок за подделку документов по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Всего за совершенное преступление подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

О возможных мотивах преступления следствие пока что умалчивает.

Скриншот: Прокуратура города Киева в Фейсбук

Напомним, что пластического хирурга Андрея Сотника застрелили вечером 2 февраля в Киеве, возле его дома на улице Саксаганского.

Мы также публиковали фото и имена подозреваемых в убийстве пластического хирурга в центре Киева.