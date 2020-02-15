Во Франции зафиксирована первая смерть китайского туриста, у которого был диагностирован новый штамм коронавируса. Это первая жертва болезни за пределами Азии.

Как сообщает BBC, погибшим был 80-летний мужчина из китайской провинции Хубэй.

"Китайский турист скончался во Франции после заражения новым коронавирусом. Он прибыл во Францию 16 января и был помещен на карантин в Париже 25 января", - говорится в сообщении.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что что распространение коронавируса за пределами Китая на сегодняшний день выглядит медленным, однако может ускориться.

Также "Страна" писала о том, что первый украинец заразился коронавирусом из Китая на борту круизного лайнера у берегов Японии.

Стоит также напомнить, что вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По состоянию на 9 февраля в Китае уже 811 человек умерли от нового коронавируса. Также сообщалось о 37 тысячах зараженных.