Пограничники в Одесской области на пункте пропуска "Кучурган" задержали гражданина Молдовы, который утверждал, что он гражданин Советского союза и не признает Украину и ее власть.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина вел себя агрессивно, а самих пограничников обвинял в государственной измене и захвате власти.

"Нестандартная ситуация произошла в пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского пограничного отряда. Гражданин Республики Молдова, который прибыл в Украину, вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Украинских пограничников он обвинял в госизмене по законодательству СССР, призвал переходить на сторону "советского союза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушитель разразился бранью и пытался снять свои действия на мобильный телефон. Подобные попытки пересечь границу он уже предпринимал.

"В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле "BMW" с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики", - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим пограничники приняли решение запретить мужчине въезд в страну на ближайшие 3 года.

Видео: YouTube/Державна прикордонна служба України

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