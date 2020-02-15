Пограслужба ФСБ России задержала судно в западной части Азовского моря (то есть, недалеко от берегов аннексированного Крыма) на борту которого находились четыре украинских рыбака.

Об этом сообщает издание "Крым-информ".

В субботу, 15 февраля, пресс-служба Погранслужбы ФСБ России заявила, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. "В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в сообщении.

Вследствие инцидента украинские рыбаки были доставлены в Керчь для проведения разбирательств. Известно, что нарушители были задержаны на 48 часов.

Позже капитан украинского катера на допросе, обнародованном пресс-службой ведомства, признал вину.

"По документам, собственник – человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли (в море) из села Райновка Приморского района (Запорожская область Украины) составом четыре человека", – рассказал задержанный.

Ранее мы писали о том, что в нейтральных водах Персидского залива 8 февраля с борта "Виктория" на пути в Иран исчез 32-летний украинский моряк Александр Горяев. Он стал уже третьим по счету украинским моряком, кто пропал с судна за две недели.

Также "Страна" сообщала о подобном случае у берегов Соединенных Штатов.