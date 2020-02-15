Так называемый представитель комитета Госсовета аннексированного Крыма Юрий Гемпель заявил, что для проведения выборов на полуострове, Украине необходимо будет открыть там консульство.

При этом такое решение, уверен россиянин, должно приниматься "на уровне внешнеполитических ведомств", передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Председатель комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что они могут состояться только в случае открытия на полуострове украинского консульства. Он также подчеркнул, что такое решение должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский выступил с речью на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Основной темой его доклада стала война на Донбассе. Он заявил, что не будет договариваться с боевиками и рассказал, что хочет осенью провести мирные выборы на Донбассе. Также он уточнил, что хочет провести выборы на территории Крыма.

Как писала "Страна", Зеленский находится в Мюнхене в составе делегации из Украины на конференции по безопасности. Там был разработан доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона. Он был обнародован 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, документ больше недоступен для чтения.