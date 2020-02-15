Зеленский поддерживает инициативу патрулирования границы с Россией на Донбассе совместно с представителями "Л/ДНР" и ОБСЕ. Украинская сторона поднимала этот вопрос на встрече нормандской четверки и надеется воплотить эту идею на период выборной кампании в зоне конфликта.

Об этом в Мюнхене заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается того, кто может в течение выборов, подготовки, (...) обеспечить безопасность. Мы видим, что это совместная граница, совместные патрули. Поднимал этот вопрос на "нормандской встрече", сейчас мы это обсуждаем и в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - заявил президент.

Напомним, что ранее эту идею поддержал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Напомним, "Страна" вела онлайн-трансляцию участия Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности.

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