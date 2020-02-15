Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что будет создана диалоговая платформа "Мир Донбасса".

Однако разговор будет лишь с Украиной и жителями территорий, а не с оккупированными администрациями, передает "Левый берег".

"Вы знаете, нас убеждают, что действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население", - сказал он.

В то же время Зеленский уточнил, что "проживающие в оккупации украинцы – не весь голос Донбасса".

"Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины", - подчеркнул он.

Напомним, "Страна" вела онлайн-трансляцию участия Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности.

Также мы писали, что представители "нормандской четверки" собираются в Мюнхене подготовить базу для нового саммита.

Ранее сообщалось, что МИД Украны допустил перенос встречи в нормандском формате с апреля.