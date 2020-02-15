Владимир Зеленский сегодня выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. "Страна" вела онлайн-хронику этого события. Делаем главные выводы из речи президента.

Самым интересным из всего сказанного стал план посекторального разведения войск на Донбассе.

Это когда линия фронта разбивается на сектора, на которых по очереди начинают отвод сил и средств. И после верификации от ОБСЕ переходят к следующему сектору.

Тут вопрос в том, весь ли фронт разобьют на такие участки или же снова определят 2-3 и будут с ними работать - как это было с Золотым, Петровским и Станицей Луганской.

Если речь идет не о всей линии соприкосновения, то процесс мало чем будет отличаться от того, что происходит сейчас. А сейчас уже два месяца после Нормандской встречи не могут договориться об одном-единственном участке разведения сил.

И эта странная пауза куда лучше укладывается в логику действий Киева, чем обещания Зеленского в Мюнхене. Ведь за последние недели часто звучала позиция, что полное разведение по всему фронту невыгодно Украине.

А теперь Зе говорит, что скоро представит план посекторального разведения Нормандской четверке. Интересно, что прозвучала эта инициатива на следующий день после разговора Зеленского с Путиным. А также после назначения переговорщика с Россией Андрея Ермака главой Офиса президента.

В остальном выступление Зе в Мюнхене было соткано из шуток, пафоса и повторения старых мемов времен Порошенко. Например, о том, что Украина имеет одну из сильнейших армий Европы, поэтому мир нам нужен исключительно на наших условиях. Однако по этой логике мир должен быть на условиях РФ - ведь ее армия еще мощнее.

Многие вещи звучали от президента откровенно говоря странно. Зеленский зачем-то вставил в свою вступительную речь бунтарские нотки. Заявил, что мир несправедлив, сильные преследуют свои геополитические интересы, а голоса небольших стран не учитываются. И заявил внезапно, что прямо сейчас он говорит от лица всех простых жителей земного шара.

Вещи в общем-то правильные, но для жителей Земли явно было бы новостью, что от их имени вдруг решил выступить президент Украины.

Позже Зеленский продолжил свою мысль и с грустью констатировал - миром правят не договоренности, а геополитические интересы и право сильного, все страны думают лишь о себе, а не Украине, хотя "война идет в Европе".

Впрочем, нужно отметить, что на этот раз пустых заявлений и игривых метафор в речи Зеленского было меньше, чем накануне в Давосе. Еще из конкретики - это желание провести выборы на Донбассе уже в этом году.

Также президент повторил свой тезис о том, что готов договариваться не с лидерами "ДНР" и "ЛНР", а напрямую с населением неподконтрольного Донбасса. И готов делать это на базе платформы "Мир Донбасса", которую создают в Украине и куда войдут переселенцы, уехавшие из "республик".

Такая идея уже звучала от Зе. Правда, в Минских соглашениях записано, что согласовывать принципы политического урегулирования Украина должна с представителями ОРДЛО. Можно ли таковыми считать переселенцев, которых Зеленский предлагает ввести в "Мир Донбасса" - вопрос риторический.

То есть это еще одна инициатива президента, которая идет вразрез с Минскими соглашениями.

В тоже время, Зеленский поддержал идею патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и неподконтрольных территорий (то есть, "ДНР" и "ЛНР") на период подготовки местных выборов в регионе.

"Страна" ранее уже писала, что совместное патрулирование границы (либо передача границы на время подготовки к выборам под контроль ОБСЕ) - это один из немногих компромиссов, о которых реально договорится по Донбассу между всеми сторонами.

Для Украины это что-то вроде "сохранения лица", а для России и "республик" особой угрозы такая идея не несет. Отдельные украинские патрули, которые будут вместе с подразделениями "ДНР/ЛНР" передвигаться вдоль границы, ни на что не повлияют и ситуацию контроля "республик" над этими территориями не изменят.

Если это единственная корректировка Минских соглашений, на которых будет настаивать Украина, то договориться есть шанс.

Гораздо сложнее будет, если Киев продолжит настаивать на выводе вооружённых формирований "республик" и не допущения их перехода в "народную милицию" (предусмотренную Минскими соглашениями). Здесь прийти к общему знаменателю будет крайне трудно.

Так же как и в случае, если особый статус не будет внесён в Конституцию, а закон по нему поправят в направлении урезания этого статуса (обе идеи неоднократно звучали от представителей Зе-команды).