Президент Украины Владимир Зеленский после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хочет посетить Белый дом. Он планирует начать отношения с дейсвующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом "с чистого листа".

Об этом он сказал отвечая на вопросы корреспондента CNN на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

"Я уверен, что это состоится (поездка в Белый дом), вы просто очень далеко от нас находитесь, - сказал президент Украины. - Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения". Зеленский также выразил пожелание, чтобы во время этой встречи стороны смогли "договориться, подписать какие-то контракты".

Напомним, что итоговое голосование по вопросу импичмента США был провален в американском Сенате, где республиканцы имеют большинство. Дело об импичменте началось после того, как был опубликован разговор Трампа и Зеленского, где американский президент давил на украинского лидера с целью начать расследование против сына своего политического оппонента - Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на военную помощь стране.

Напомним, большинство избирателей США считают, что действующего президента страны Дональда Трампа переизберут в конце года. Только 6% твердо уверены, что он проиграет демократу.