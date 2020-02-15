Исследователи из Нью-Йорка и музея Мунка в Осло заявили, что легендарное полотно "Крик" начало тускнеть. Фрагменты, которые раньше были оранжево-желтыми, стали цвета слоновой кости.

Как сообщает The New York Times, сейчас исследователи проводят осмотр микроскопических образцов краски с картины 1910 года.

Так, для исследования были использованы рентген, лазер и электронный микроскоп. Позже глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме Дженнифер Масс заявила, что в ходе предварительного исследования было обнаружено что-то похожее на "сталагмиты" на поверхности картины.

Также она уточнила, что Мунка на картине растут нанокристалы, из-за чего белднеют участки рта фигуры в центре, а также на небе и в воде.

"Крик" Мунка. Фото: nytimes.com

Напомним, украинский художник Сергей Коляда, который известен своими мрачными картинами о неприглядной Украине, нарисовал дочь олигарха Игоря Коломойского.

Также "Страна" писала, что немецкий художник Зимон Векерт обманул картографический сервис Google Maps. Он заставил его отображать виртуальные пробки на нескольких улицах Берлина. Для этого Векерт ходил по дорогам с тележкой, нагруженной 99 смартфонами в режиме навигации, и сервис принял их за скопление автомобилей.