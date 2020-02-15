В Офисе президента Украины сообщали, что собираются предложить "новый способ разведения сил и средств на Донбассе - по секторальному принципу". Скоро украинская сторона расскажет об этом членам "нормандской четверки".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно секторальному принципу, линия разграничения разбивается на сектора, где будет осуществляться постепенное разведение сил после верификации ОБСЕ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Лидеры стран Нормандского формата во время встречи в Париже договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года.

Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как специальная мониторинговая миссия верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника.

Несмотря на договоренности в нормандской формате, до сих пор отсутствует надежный, безопасный и круглосуточный доступ ОБСЕ на всей временно неподконтрольной территории Украины.

Владимир Зеленский отметил, что почти за два месяца на Донбассе зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские военные.

"Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - подчеркнул глава государства.

Напомним, представители "нормандской четверки" собираются в Мюнхене подготовить базу для нового саммита.

Также "Страна" писала, что МИД Украны допустил перенос встречи с апреля.